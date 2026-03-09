Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, B 33

Schwarzwald Baar Kreis) Müllsäcke auf der Straße (06.03.2026)

St. Georgen im Schwarzwald - B 33 (ots)

Verlorene Müllsäcke haben am Freitag, gegen 21 Uhr, auf der Bundesstraße 33 zwischen Peterzell und Mönchweiler zu einem Unfall geführt. In Richtung Peterzell konnte eine 49-jährige Fiat-Fahrerin den auf der Straße liegenden Hindernissen nicht mehr ausweichen. Durch die Kollision nahm der Unterboden am Kleinwagen Schaden. Unklar ist bislang ob der Unrat absichtlich, oder versehentlich auf der Straße landete. Zur Klärung dieses Umstandes bittet die Polizei in St. Georgen um Hinweise (07724 / 949500). Der Schaden am Fiat beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell