Feuerwehr Bochum

FW-BO: Kätzchen aus Zwangslage befreit

Bochum- Wattenscheid (ots)

Am heutigen Morgen gegen 09:54 Uhr meldete sich ein Anrufer bei der Feuerwehr Bochum, dass sich bereits seit 4 Tagen eine Katze, in einem Spalt zwischen Hauswand und Garagenwand eingeklemmt sei. Bei Eintreffen der ersten Kräfte wurde ein junges Kätzchen eingeklemmt vorgefunden. Die Einsatzkräfte haben mit einer Holzlatte das Kätzchen behutsam angehoben und konnten es somit befreien. Anschließend wurde das Kätzchen den Besitzern übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum
E-Mail: jstange@bochum.de
Telefon: +49 (0)234 9254-526
Verfasser: Jörg Stange
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

