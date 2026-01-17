Feuerwehr Bochum

FW-BO: Kätzchen aus Zwangslage befreit

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bochum- Wattenscheid (ots)

Am heutigen Morgen gegen 09:54 Uhr meldete sich ein Anrufer bei der Feuerwehr Bochum, dass sich bereits seit 4 Tagen eine Katze, in einem Spalt zwischen Hauswand und Garagenwand eingeklemmt sei. Bei Eintreffen der ersten Kräfte wurde ein junges Kätzchen eingeklemmt vorgefunden. Die Einsatzkräfte haben mit einer Holzlatte das Kätzchen behutsam angehoben und konnten es somit befreien. Anschließend wurde das Kätzchen den Besitzern übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell