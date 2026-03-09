Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Randalierer auf dem Kinderspielplatz "Am Osterholz" (06./07.03.2026)

Stockach (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag haben Unbekannte auf dem Kinderspielplatz "Am Osterholz" neben einer Kinderwippe auch einen Baum und einem Mülleimer mit blauer und weißer Farbe beschmiert. Die Höhe des dadurch verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Hinweise auf die Verursacher der Verschmutzungen nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

