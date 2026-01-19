Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 26-Jähriger von unbekannten Tätern überfallen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein 26-jähriger Mann wurde am frühen Sonntagmorgen im Stadtteil Neckarau von zwei unbekannten Tätern überfallen.

Der Mann war in der Angelstraße in Richtung der Straßenbahnhaltestelle Friedrichstraße unterwegs, als ihm zwei unbekannte Männer entgegenkamen und ihn aufforderten, stehenzubleiben. Unvermittelt packte einer der Männer den 26-Jährigen an der Jacke. Im weiteren Verlauf hielt der zweite Unbekannte den 26-Jährigen von hinten fest, während der andere ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht und gegen den Kopf schlug. Dabei forderte er ihn immer wieder lautstark auf, seine Taschen zu leeren. Als der Unbekannte mit den Schlägen aufhörte, holte der 26-Jährige sein Bargeld aus der Tasche und legte es auf den Boden. Die Täter nahmen das Geld an sich und rannten in Richtung der Straßenbahnhaltestelle davon.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu den beiden unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell