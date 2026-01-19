Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zusammenstoß zweier Linienbusse - erheblicher Sachschaden entstanden

Heidelberg (ots)

Beim Zusammenstoß von zwei Linienbussen am Freitagnachmittag am Heidelberger Hauptbahnhof entstand beträchtlicher Sachschaden. Ein 68-jähriger Mann befuhr gegen 14:45 Uhr mit seinem Bus die Kurfürstenanlage und wollte nach links in die Lessingstraße einbiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah er aufgrund der tiefstehenden Sonne einen an der Ampel wartenden weiteren Bus und stieß mit diesem zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro an den beiden Fahrzeugen, die jedoch weiterhin fahrbereit blieben. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell