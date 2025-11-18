POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Dienstag, d. 18.11.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am Dienstag um 00:09 Uhr wurde die Polizei in die Friedhofstraße Ecke Logaer Weg zu einem Verkehrsunfall gerufen. Als die Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, stellten sie einen PKW fest, der offensichtlich der der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt war. Der Fahrzeugführer war nicht mehr vor Ort und von der Unfallstelle geflüchtet. Eine Fahndung im Nahbereich führte nicht zum Ergreifen des Flüchtigen. Die Einsatzkräfte leiteten ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein und beschlagnahmten den PKW als Beweismittel. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Person überfallen

Emden - Zu einem Übergriff auf einen 26-jährigen Emder soll es seinen Angaben zufolge am Montagabend zwischen 23:35 Uhr und 23:45 Uhr in der Straße Am Stadtgarten gekommen sein. Der 26-Jährige sei zunächst von drei bis vier Personen im jungen Alter angesprochen worden. Anschließend hätten sie ihn unvermittelt körperlich angegriffen und dabei Wertgegenstände aus seiner Geldbörse entnommen. Daraufhin sei die Gruppe geflüchtet. Eine Fahndung nach der Tätergruppierung führte nicht zum Erfolg. Der Emder erlitt bei dem Vorfall keine Verletzungen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Brand eines Wohngebäudes

Leer - Am Montagmorgen gegen 10:30 Uhr wurden Kräfte der Polizei und Feuerwehr zum Brand des Dachstuhls eines Wohngebäudes in der Edzardstraße gerufen. Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich bekämpfen. Am Wohngebäude entstand dennoch erheblicher Sachschaden im geschätzten mittleren fünfstelligen Bereich. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

