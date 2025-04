Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2024 für die Landeshauptstadt Schwerin

Schwerin (ots)

In der Landeshauptstadt Schwerin ist im vergangenen Jahr die Zahl der Tatverdächtigen zurückgegangen, die Aufklärungsquote in der Polizeiinspektion Schwerin ist dagegen auf 72,6% gestiegen. Gleichzeitig wurde ein Anstieg der registrierten Straftaten verzeichnet, der insbesondere auf einen Zuwachs von rund 1.000 Fällen im Bereich der Beförderungserschleichung zurückzuführen ist.

"Die Zahlen verdeutlichen, dass weniger Menschen für eine größere Anzahl an Straftaten verantwortlich sind", so der Leiter der Polizeiinspektion Schwerin, Polizeidirektor Nils Rosada. Ein weiterer Rückgang zeigt sich im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität, was mit der seit dem 1. April 2024 in Kraft getretene Gesetzesänderung und damit einhergehende Einführung des Cannabisgesetzes zu erklären ist.

Im Jahr 2024 wurden in der Landeshauptstadt Schwerin insgesamt 12.190 Straftaten erfasst. Im Vergleich zu 11.423 im Vorjahr erfassten Straftaten ist die Zahl somit insgesamt um 6,7 % gestiegen.

Einen Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit bilden sowohl die Eigentumsdelikte mit 3.143 aufgenommenen Straftaten als auch die Rohheitsdelikte mit 1.899 Fälle sowie seit diesem Jahr die Vermögens- und Fälschungsdelikte mit 2447 (+71%) erfassten Straftaten, deren Anstieg auf die vermehrt angezeigte Beförderungserschleichung zurückzuführen ist.

Einen Rückgang der Fallzahlen verzeichnet die Polizeiinspektion Schwerin im Bereich der Rohheitsdelikte, erfasst wurden 1.899 Strafanzeigen. Hierzu zählen sowohl Raub- als auch Körperverletzungsdelikte und "Straftaten gegen die persönliche Freiheit". Die Anzahl der polizeilich erfassten Raubdelikte ist im Vergleich zum Vorjahr von 105 auf 100 Fälle gesunken. Die Aufklärungsquote im Bereich der Rohheitsdelikte liegt mit 84,1% weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, ebenso wie der Teilbereich der Raubdelikte mit 78%.

Die registrierten Eigentumsdelikte sind erneut um 139 Fälle (+4,6%) gestiegen. Innerhalb der Deliktsgruppe ist erkennbar, dass die Zahl der Diebstähle ohne erschwerende Umstände, wie z. B. Laden- und Handtaschendiebstähle, fast unverändert ist. Hingegen ist die Anzahl der qualifizierten Diebstahlshandlungen, dazu zählen Auf- oder Einbrüche, um 155 Fälle gestiegen. Insbesondere kam es hier zu einem Anstieg von Kellereinbrüchen auf 207 Fälle (+66). Die Aufklärungsquote der Eigentumsdelikte allgemein beträgt 34,2%.

Zusammenfassend äußert der Leiter der Polizeiinspektion Schwerin, Polizeidirektor Nils Rosada: "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeiinspektion Schwerin setzen sich tagtäglich mit großem Engagement für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Schwerin ein. Wir danken der Bevölkerung für ihre wertvollen Hinweise und bitten auch weiterhin um eine zeitnahe Mitteilung von Sachverhalten. So können wir nicht nur unsere bereits hohen Aufklärungsquoten weiter steigern, sondern im besten Fall Straftaten verhindern."

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell