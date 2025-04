Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 61-Jährige in Güstrow überfallen - Polizei sucht wichtige Zeugen

Landkreis Rostock/Güstrow (ots)

Gegen 22:20 Uhr des 15.04.2025 soll es gemäß vorliegender Angaben in Güstrow zu einem versuchten Raub durch einen bislang unbekannten Täter auf eine 61-jährige Frau gekommen sein. In der Folge seien zwei weitere männliche Personen der Geschädigten zu Hilfe gekommen, wodurch ihr die Flucht vor dem Angreifer gelang. Die Polizei Güstrow bittet im Kontext der Suche nach den beiden Helfern nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wie aus den Erkenntnissen der eingeleiteten Ermittlung hervorgeht soll sich die Geschädigte zuvor mit dem Fahrrad auf dem Heimweg befunden haben, als sie am Bahnübergang in der Neuen Straße/Eisenbahnstraße (unweit des Güstrower Bahnhofes) urplötzlich von einer männlichen Person verbal aggressiv angesprochen und beschimpft wurde. Zunächst habe der unbekannte Tatverdächtige die Herausgabe von Bargeld gefordert. Als sie dessen Forderung ablehnend verneinte attackierte sie der Mann, woraufhin sie stürzte. Am Boden liegend soll der Täter mindestens ein Mal auf die Güstrowerin eingetreten haben, als plötzlich zwei männliche Personen einschritten und den Täter fixierten. Aus Angst sei die Geschädigte geflüchtet und habe erst später Anzeige bei der Polizei in Güstrow erstattet.

Um nicht nur die weiteren Umstände der Tat zu erhellen, sondern womoöglich den vermeintlichen Täter identifizieren zu können, bittet die Polizei Güstrow um Mithilfe bei der Suche nach den beiden männlichen Helfern. Gemäß vorliegender Angaben liegen bislang folgende Erkenntnisse zu den beiden Männern vor:

- beide stiegen aus einem in der Nähe parkenden PKW - beide Personen werden auf ein Alter von ca. 35 Jahre geschätzt - der Fahrer soll kurze, dunkle Haare haben und einen Bart tragen

Zu dem vermeintlich Tatverdächtigen können darüber hinaus folgende Angaben gemacht werden:

- circa 18-20 Jahre alt - in etwa 1,80m groß - schlanke eher schlacksig wirkende Gestalt, längliches Gesicht, europäischer Phänotyp - kurze, dunkelblonde Haare - Bekleidung: dunkle, lange Hose; weiße Turnschuhe; dunkle Jacke mit dunkler Unterbekleidung - akzentfreie deutsche Sprache

Gesucht werden nun Zeugen, die möglicherweise Angaben zum Tatgeschehen an sich oder aber auch zu den einzelnen, beteiligten Personen machen können. Hinweise können jederzeit bei der Polizei Güstrow unter 03843-2660, jeder anderen Polizeidienststelle sowie auch der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de eingereicht werden.

Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt werden im Weiteren durch die Kriminalpolizei Güstrow geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell