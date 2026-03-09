Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Württembergerhofweg - schwarzen Toyota Corolla beschädigt - Polizei sucht Zeugen (08.03.2026)

Stockach (ots)

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro hat ein Unbekannter infolge einer Unfallflucht am Sonntagmittag auf dem Württembergerhofweg hinterlassen. Im Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr touchiert der Unbekannte den auf dem Parkplatz an der Nellenburgschule abgestellten schwarzen Toyota Corolla und fuhr anschließend einfach davon, ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens von etwa 4.000 Euro zu kümmern.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Revier Stockach zu melden.

