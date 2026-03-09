Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbrüche in Gartenlauben in der Kleingartenanlage im Rosmarinheideweg (04./07.03.2026)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Samstagvormittag sind Unbekannte in mehrere Gartenlauben in der Kleingartenanlage im Rosmarinheideweg eingebrochen. Dabei verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu vier Hütten, wobei sie nur aus einer eine Motorsäge und Akkus entwendeten. Die Höhe des insgesamt verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die Einbrecher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell