POL-KN: (Konstanz) Einbrüche in Gartenlauben in der Kleingartenanlage im Rosmarinheideweg (04./07.03.2026)
Konstanz (ots)
Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Samstagvormittag sind Unbekannte in mehrere Gartenlauben in der Kleingartenanlage im Rosmarinheideweg eingebrochen. Dabei verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu vier Hütten, wobei sie nur aus einer eine Motorsäge und Akkus entwendeten. Die Höhe des insgesamt verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.
Sachdienliche Hinweise auf den oder die Einbrecher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell