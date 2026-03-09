PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbrüche in Gartenlauben in der Kleingartenanlage im Rosmarinheideweg (04./07.03.2026)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Samstagvormittag sind Unbekannte in mehrere Gartenlauben in der Kleingartenanlage im Rosmarinheideweg eingebrochen. Dabei verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu vier Hütten, wobei sie nur aus einer eine Motorsäge und Akkus entwendeten. Die Höhe des insgesamt verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die Einbrecher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren