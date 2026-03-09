Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht am Marktplatz - weißen Renault gestreift und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (08.03.2026)

Spaichingen (ots)

Das Polizeirevier Spaichingen sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Sonntagmittag am Marktplatz ereignet hat. Im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer einen am Marktplatz, auf den Parkflächen neben der Straße abgestellten weißen Renault, wobei er einen Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro verursachte. Ohne den Unfall anschließend anzuzeigen, fuhr der Unbekannte dann jedoch einfach davon.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0 beim Revier Spaichingen zu melden.

