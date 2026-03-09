Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Einbruch im Banater Weg (07./08.03.2026)

Spaichingen (ots)

In den Abend-/Nachtstunden auf Sonntag ist es im Banater Weg zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Zwischen 17.30 Uhr und 03 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Anschließend durchsuchten sie sämtlich Zimmer, wobei sie Wertsachen in Höhe von mehreren hundert Euro erbeuteten.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Banater Wegs beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0 mit dem Polizeirevier Spaichingen in Verbindung zu setzen.

Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz für den Landkreis Tuttlingen unter der Telefonnummer: 07461 941-162 oder per E-Mail: konstanz.pp.praevention.tut@polizei.bwl.de vereinbaren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell