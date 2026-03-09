Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Einfamilienhaus in "Hinterweiden" (07./08.03.2026)

Trossingen (ots)

Im Laufe des Abends sind am Samstag Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße "Hinterweiden" eingebrochen. Zwischen 17.50 Uhr und 00.30 Uhr gelangten die Täter in die Innenräume des Hauses, wo sie anschließend in mehreren Räumen Schränke und Schubladen durchwühlten. Soweit bislang bekannt, entwendeten sie jedoch nichts.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Beobachtungen im Bereich der "Hinterweiden" gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0 zu wenden.

Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz für den Landkreis Tuttlingen unter der Telefonnummer: 07461 941-162 oder per E-Mail: konstanz.pp.praevention.tut@polizei.bwl.de vereinbaren.

