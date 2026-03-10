Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim

Lkr. Tuttlingen) 56-jähriger Autofahrer erfasst Fußgängerin - Zeugen gesucht (09.03.2026)

Gosheim (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat sich eine Fußgängerin am Montagabend zugezogen, nachdem sie in der Wehinger Straße von einem Auto erfasst wurde.

Die 69-jährige Frau überquerte gegen 19:45 Uhr im Bereich der Tankstelle die Fahrbahn in Richtung Zeppelinstraße, vermutlich ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Ein 56-jähriger Autofahrer, der mit seinem Cupra auf der Wehinger Straße in Richtung Ortsmitte fuhr, übersah mutmaßlich die querende Fußgängerin und erfasste sie. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau zu Boden geworfen und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die 69-Jährige in ein örtliches Klinikum. Der Schaden am Cupra beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Unfalls. Hinweise werden unter der Tel. 07424 93180 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell