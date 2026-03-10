Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, L190, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer gestürzt (09.03.2026)

Engen, L190 (ots)

Glück gehabt hat ein junger Motorradfahrer bei einem Sturz auf der Landesstraße 190 zwischen Hilzingen und Engen am Montagnachmitttag. Kurz nach 17 Uhr war der 22-Jährige mit einer Suzuki von Hilzingen-Weiterdingen in Richtung Engen-Welschingen unterwegs. In einer Linkskurve kam der Biker mit seiner Maschine - vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers - nach rechts von der Straße ab und kollidierte in der Folge mit der dortigen Schutzplanke. Glücklicherweise verletzte sich der 22-Jährige dabei nur leicht. Eine Untersuchung durch die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort war ausreichend. An dem Motorrad entstand Blechschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Den Schaden an der Schutzplanke schätzte die Polizei auf mehrere hundert Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das nicht mehr fahrbereite Zweirad.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell