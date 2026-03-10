PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Gaststätte - Unbekannter schlägt Scheibe ein und flüchtet (09.03.2026)

Engen (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagabend versucht, in eine Gaststätte in der Straße "Vorstadt" einzubrechen. Gegen 23.15 Uhr schlug der Unbekannte auf Höhe des Fenstergriffs ein Loch in die Scheibe des Lokals "Rustica". Nachdem eine Passantin auf den Lärm aufmerksam wurde, entfernte sich der Unbekannte in Richtung Stadtpark.

Zu der Person ist lediglich bekannt, dass sie breite Schultern hatte, relativ groß war und einen grauen Kapuzenpullover trug.

Zeugen, denen die Person gegen 23 Uhr im Bereich der Gaststätte aufgefallen ist werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

