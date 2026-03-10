Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Unbekannter schlägt Passant ins Gesicht: Polizei bittet um Hinweise (09.03.2026)

Rottweil (ots)

Die Polizei in Rottweil sucht Zeugen zu einer Körperverletzung vom Montagmittag im Bereich der Bushaltestelle am Nägelesgraben.

Ein 44-jähriger Mann lief gegen 13:30 Uhr zusammen mit einer weiteren Person am Nägelesgraben in Richtung Kriegsdamm. Hierbei kam ihm ein bislang unbekannter Mann entgegen, welcher dem Geschädigten unvermittelt mit der Faust in das Gesicht schlug. Als der 44-Jährige versuchte den Täter festzuhalten, biss ihm dieser in die Hand und flüchtete. Durch den Angriff zog sicher der Passant leichte Verletzungen zu.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0741 4770 entgegengenommen.

