Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt, L 177
Lkr. Rottweil) Geschwindigkeitsmessung auf der Landesstraße 177 - jeder Achte zu schnell unterwegs (10.03.2026)

Hardt (ots)

Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil haben am Dienstag im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 19:20 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung auf der Landesstraße 177 zwischen Hardt und Schramberg durchgeführt. Auf dem Streckenabschnitt ist die Geschwindigkeit auf 50 km/h beschränkt.

Im Rahmen der Messung wurden insgesamt 348 Fahrzeuge überprüft. Dabei stellten die Beamten 45 Geschwindigkeitsverstöße fest - etwa jeder Achte war zu schnell unterwegs. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 76 km/h.

Von den beanstandeten Fahrzeugen überschritten 26 die zulässige Höchstgeschwindigkeit um bis zu 20 km/h, 19 Fahrer waren zwischen 21 und 40 km/h zu schnell unterwegs.

Überhöhte Geschwindigkeit bleibt eine der häufigsten Ursachen für schwere Verkehrsunfälle. Die Polizei wird deshalb auch weiterhin sowohl angekündigte als auch unangekündigte Geschwindigkeitskontrollen durchführen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

