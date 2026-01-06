Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autobahnpolizei Ruchheim kontrolliert Fahrzeuge auf Wintertauglichkeit

Ludwigshafen (ots)

Im Rahmen einer Kontrollstelle wurden am Vormittag des 06.01.2026 bei winterlichen Straßenverhältnissen und leichtem Schneefall insgesamt 76 Fahrzeuge am "Autobahnkreuz Rheingönheim" durch Beamte der Autobahnpolizei Ruchheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Schwerpunkt der Kontrolle war die Überprüfung der Wintertauglichkeit der Fahrzeuge. Im Rahmen der Kontrolle konnten zwei Fahrzeuge festgestellt werden, die auf reinen Sommerreifen unterwegs waren. Diesen wurde die Weiterfahrt untersagt und sie erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro, sowie ein Punkt in Flensburg.

Darüber hinaus war ein Verkehrsteilnehmer ohne gültigen Führerschein und ein weiterer ohne gültige Haftpflichtversicherung unterwegs. Beiden wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Die Autobahnpolizei Ruchheim weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Winterreifen seit dem 01.Oktober 2024 zwingend das "Alpine-Symbol" (Berg mit Schneeflocke) tragen müssen. Ältere Winterreifen, die lediglich das "M+S"-Symbol tragen, gelten seit diesem Zeitpunkt nicht mehr als Reifen für winterliche Verhältnisse.

