POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Baumarkt am "Nunnensteig" (10.03.2026)

VS-Villingen (ots)

In der Nacht auf Dienstag sind Unbekannte in einen Baumarkt in der Straße "Nunnensteig" eingebrochen. Zwischen kurz nach 1 Uhr und kurz vor 2 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum der Firma Würth. Dort entwendeten sie mehrere Maschinenkoffer, Kleinzubehör sowie den Inhalt der Kasse.

Vermutlich haben die Einbrecher zum Abtransport des Diebesguts ein Fahrzeug benutzt.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Verkaufsniederlassung der Firma Würth beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter oder den Verbleib der gestohlenen Geräte und Maschinen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07721 601-0 beim Polizeirevier Villingen zu melden.

