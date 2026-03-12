Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluron-Winzeln, L 415

Lkr. Rottweil) Verkehrsunfallflucht nach Streifvorgang mit dem Gegenverkehr: Polizei bittet um Hinweise (11.03.2026)

Fluorn-Winzeln (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 415.

Ein 51-jähriger VW-Fahrer war gegen 16:45 Uhr vom Kreisverkehr "Wiesloch" in Richtung Fluorn unterwegs. Nach der Einmündung in Richtung Kirntal kam ihm ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf seiner Fahrbahnseite entgegen. Trotz eines Streifvorgangs der beiden Fahrzeuge, bei dem Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstand, setzte der unbekannte Fahrer seine Fahrt fort.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423 81010 entgegen.

