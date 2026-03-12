Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) 8-jähriger Junge von Auto erfasst und schwer verletzt (11.03.2026)

Tuttlingen (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 8-jähriger Junge am Mittwochnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto zugezogen.

Das Kind rannte gegen 15:00 Uhr in der Bodenseestraße vermutlich unerwartet zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn. Eine 31-jährige Frau, die mit ihrem SEAT in Fahrtrichtung Stockacher Straße unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Junge kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite und stürzte zu Boden. Ein Rettungshubschrauber brachte das schwer verletzte Kind in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Spezialisten des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

