Stockach (ots) - Ein falscher Bankmitarbeiter hat eine Frau am Mittwoch um einen fünfstelligen Geldbetrag gebracht. Gegen Mittag erhielt die 37-Jährige einen WhatsApp-Anruf eines angeblichen Mitarbeiters ihrer Bank, der ihr mitteilte, dass sie Opfer eines Betrugs geworden sei. Anschließend bot er der Frau an, sie ...

mehr