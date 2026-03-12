POL-KN: (Niedereschach
Schwarzwald Baar Kreis) Motorradfahrer verletzt sich schwer (11.03.2026)
Niedereschach (ots)
Bei einem Unfall am Mittwoch, gegen 14 Uhr, hat sich ein Motorradfahrer auf der Straße "Nützelbuchweg" schwerverletzt. Auf dem unbefestigten Weg geriet der 68-Jährige ins Straucheln und stürzte. Dabei fiel das Motorrad auf ihn und verletzte ihn. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden.
