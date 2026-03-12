PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil
Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen in die Werkstätten der Lebenshilfe ein: Polizei bittet um Hinweise (12.03.2026)

Rottweil (ots)

Die Polizei in Rottweil sucht Zeugen zu einem Einbruch in die Werkstätten der Lebenshilfe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.

Im Zeitraum von 18:00 bis 07:15 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten in der Straße "Saline". Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 4770 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

