POL-KN: (Rottweil
Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen in die Werkstätten der Lebenshilfe ein: Polizei bittet um Hinweise (12.03.2026)
Rottweil (ots)
Die Polizei in Rottweil sucht Zeugen zu einem Einbruch in die Werkstätten der Lebenshilfe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.
Im Zeitraum von 18:00 bis 07:15 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten in der Straße "Saline". Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend.
Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 4770 entgegen.
