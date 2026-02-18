PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Kellerbrand in der Innenstadt - eine Person verletzt

Bottrop (ots)

Um 17 Uhr meldete ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Pferdemarkt" eine Rauchentwicklung aus dem Keller. Beim Eintreffen des Löschzuges war der Treppenraum des Hauses bereits deutlich verraucht.

Die Tür zum Keller wurde zunächst geschlossen, um eine weitere Rauchausbreitung auf den Treppenraum zu vermeiden. Anschließend wurden insgesamt 15 Bewohner*innen aus dem Gebäude geführt. Diese wurden zunächst in einem Linienbus der Vestischen Straßenbahnen GmbH untergebracht und vom Rettungsdienst untersucht. Eine Person wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vorsorglich ins Krankenhaus transportiert.

Nachdem alle Bewohner*innen das Haus verlassen hatten, ging ein Trupp unter Atemschutz in den Keller vor. Hier war es zu einem Brand in einer Elektrounterverteilung gekommen. Das Feuer wurde durch den Trupp abgelöscht. Anschließend wurde das Gebäude sowie ein benachbartes Ladenlokal belüftet. Nach Abschluss der Maßnahmen gegen 18 Uhr konnten die Bewohner*innen in ihren Wohnungen zurückkehren.

Die Feuerwehr Bottrop war mit ca. 30 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt im Einsatz. Die Osterfelder Straße war für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt. (Du)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bottrop
Pressestelle

Telefon: 02041 / 7803-115
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@bottrop.de

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell

