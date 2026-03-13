Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eutingen im Gäu, A 81

Lkr. Freudenstadt) Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Autos: Drei Leichtverletzte und etwa 50.000 Euro Schaden (12.03.2026)

Eutingen im Gäu (ots)

Ein Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Autos hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart ereignet.

Ein 46-jähriger Mann war gegen 15:45 Uhr mit seinem Ford zwischen den Anschlussstellen Horb am Neckar und Rottenburg unterwegs. Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens hatte sich ein Rückstau gebildet, sodass auch der Ford-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt anhielt. Ein nachfolgender 25-jähriger Hyundai-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den Ford auf.

Durch den Verkehrsunfall baute sich der Rückstau noch weiter auf, sodass es etwa 200 Meter vor der ersten Unfallstelle zu einem weiteren Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos kam. Der Opel eines 19-Jährigen wurde hierbei nach rechts auf den dortigen Fahrstreifen abgewiesen, wodurch der Fahrer leicht verletzt wurde.

Auch der 25-jährige Hyundai-Fahrer sowie dessen 56-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten die drei Verletzten in örtliche Krankenhäuser. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Die Polizei sperrte die Fahrbahn in Richtung Stuttgart zunächst komplett. Gegen 16:45 Uhr konnte ein Fahrstreifen vorzeitig geräumt und der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Erst gegen 17:30 Uhr war die Unfallaufnahme abgeschlossen und die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell