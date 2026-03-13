Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Trio infernale (13.03.2026)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Drei alkoholisierte Autofahrer sind am Freitag in Ortsteil Neukirch direkt nacheinander bei einer Verkehrskontrolle erwischt worden. Zuerst stoppten die Beamten des Polizeireviers St. Georgen im Zuge allgemeiner Verkehrskontrollen um kurz nach Mitternacht einen 34-jährigen VW-Fahrer mit über einem Promille. Direkt im Anschluss einen Renault-Fahrer mit deutlich über einem halben Promille und letztlich ein 37-Jähriger in einem KIA mit ebenfalls über einem halben Promille. Der Mann im VW musste im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

