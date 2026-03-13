POL-KN: (Donaueschingen
Schwarzwald Baar Kreis) Leichtverletzte nach Unfallflucht (11.03.2026)
Donaueschingen (ots)
An der Einmündung der Tal- und Güterstraße hat sich am Mittwochmorgen eine Unfallflucht ereignet. Eine unbekannte Autofahrerin übersah eine querende 16-jährige Fußgängerin. Sie touchierte sie am Bein und verletzte sie dadurch leicht. Doch, statt auf die am Straßenrand wartende junge Frau zuzugehen, fuhr die Frau in ihrem dunkelblauen Auto in Richtung Friedrich-Ebert-Straße davon. Nach der Unfallflüchtigen sucht nun das Polizeirevier Donaueschingen und nimmt, unter der Nummer 0771 / 837830, Hinweise entgegen.
