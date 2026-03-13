PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, Bräunlingen
Schwarzwald Baar Kreis) Weitere Einbrüche in Firmen - Zeugenaufruf (12.03.2026)

Hüfingen / Bräunlingen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Diebe in drei Firmen an den Straßen "Stettenwinkel" und "Beim Eisernen Kreuz" eingebrochen. Bei zwei der Firmen in Hüfingen und der Dritten in Bräunlingen verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten. Überwiegend entwendeten sie Bargeld in noch ungeklärter Höhe. Es wird ein Tatzusammenhang zwischen diesen Einbrüchen und denen in Donaueschingen vor wenigen Tagen angenommen. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6230346 Das Polizeirevier Donaueschingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise entgegen (Tel.: 0771 / 837830).

