POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Fensterscheiben an der Mensa der Johann-Peter-Hebelschule eingeworfen (07./09.03.2026)
Singen (ots)
Bereits über das vergangene Wochenende haben Unbekannte mehrere Fenster der Mensa der Johann-Peter-Hebel-Schule mittels Steine eingeworfen und dabei einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursacht.
Sachdienliche Hinweise auf die Randalierer nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.
