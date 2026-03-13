Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Fensterscheiben an der Mensa der Johann-Peter-Hebelschule eingeworfen (07./09.03.2026)

Singen (ots)

Bereits über das vergangene Wochenende haben Unbekannte mehrere Fenster der Mensa der Johann-Peter-Hebel-Schule mittels Steine eingeworfen und dabei einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursacht.

Sachdienliche Hinweise auf die Randalierer nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

