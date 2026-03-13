Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Autofahrer verhält sich unflätig - Polizei ermittelt wegen Körperverletzung (12.0.32026)

Radolfzell (ots)

Nachdem sich ein Autofahrer bei einem Vorfall auf der Zeppelinstraße am Donnerstagnachmittag unflätig verhalten hat, ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Kurz vor 17 Uhr war eine 21-jährige Fordfahrerin in Richtung Höristraße unterwegs. Auf Höhe des Rewe wechselte sie auf die Linksabbiegerspur, um auf den Parkplatz abzubiegen. Zeitgleich bog ein Unbekannter mit einem Mitsubishi vom Parkplatz auf die Straße ein und hielt dabei, aufgrund stockenden Verkehrs, auf der Linksabbiegesapur. Infolgedessen musste die 21-Jährige stark abbremsen, woraufhin sie hupte. Daraufhin fuhr der Mann weiter, hielt auf Höhe des Fords erneut kurz an, beleidigte die junge Frau durch die geöffneten Fahrerfenster, spuckte ihr ins Gesicht und entfernte sich dann von der Örtlichkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell