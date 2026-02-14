PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Raser aus dem Verkehr gezogen

Zeugenaufruf +++

Wiesbaden (ots)

Ort: BAB 3 Richtung Frankfurt, Gemarkung 65604 Elz - Gemarkung 65527 Niedernhausen

Zeit: Samstag, 14.02.2026, 10:24 Uhr bis 10:39 Uhr

Das rücksichtslose Fahrverhalten eines 23-jährigen Mannes aus Belgien rief während des genannten Zeitraumes mehrere geschädigte Verkehrsteilnehmer auf den Plan, die sich über den Polizei-Notruf meldeten. Demnach überholte der Mann mit seinem BMW mehrfach rechts bzw. über die Standspur, fuhr trotz Geschwindigkeitsbeschränkungen viel zu schnell, drängte vorausfahrende Pkw zum Spurwechsel und scherte seinerseits nach verkehrswidrigen Überholmanövern derart knapp auf Fahrstreifen ein, daß es zu gefährlichen Situationen kam.

Nachdem Mitteiler über den Polizei-Notruf fortlaufende Standortmeldungen gegeben hatten, konnte der BMW durch eine Streife der Autobahnpolizei Wiesbaden kurz hinter Niedernhausen festgestellt und kontrolliert werden. Im Rahmen von Befragungen von Zeugen und Geschädigten ergab sich zudem der Verdacht eines illegalen Kfz-Rennens. Der staatsanwaltliche Bereitschaftsdienst sah den Verdacht bestätigt und ordnete eine Sicherheitsleistung an sowie die Beschlagnahme des Handys des Fahrers.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizeistation Wiesbaden unter 0611-345 4140 in Verbindung zu setzen.

