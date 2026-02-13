PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Lkw- und Buskontrollen fördern diverse Verstösse zutage +++

Wiesbaden (ots)

Freitag, 13.02.2026, 09 Uhr - 14:00 Uhr

BAB 3, Tank- und Rasthof Medenbach-West (Fahrtrichtung Frankfurt)

Im Rahmen einer europaweiten Kontrollaktion führten Kräfte der Polizeiautobahnstation Wiesbaden mit Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen der Polizeidirektionen Limburg-Weilburg sowie Hochtaunus Kontrollen des Schwerlast- sowie Busverkehrs durch.

Letztlich musste bei jedem zweiten kontrollierten Fahrzeug etwas beanstandet werden. Unter anderem wurde ein Schwerlasttransport ohne erforderliche Ausnahmegenehmigung festgestellt, sowie ein stark überladener Kleintransporter mit Anhänger, denen die Weiterfahrt aufgrund fehlender Verkehrssicherheit zunächst untersagt werden musste.

Diverse Verfahren gegen die verantwortlichen Fahrzeugführer wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Polizeiautobahnstation Wiesbaden
PHK Knöppler
Wildsachsener Straße 1
65207 Wiesbaden-Medenbach
Kommissar vom Dienst
Telefon: 0611 / 345-4140
Fax: 0611 / 345-4109
E-Mail: kvd.westhessen.dvs.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 02:07

    POL-WI: Verkehrsunfall mit Personenschaden sorgt für Stau am Abend BAB 66, Anschlussstelle Erbenheim in Fahrtrichtung Rüdesheim Mittwoch, 11.02.2026, 18:35 Uhr

    Wiesbaden (ots) - (be) Am Mittwochenabend kam es gegen 18:35 Uhr auf der BAB 66 zwischen Wiesbaden-Nordenstadt und Erbenheim zu einem Verkehrsunfall mit drei PKW und vier verletzten Insassen. Der 19-jährige Fahrer eines schwarzen Audi SUV aus Wiesbaden muss in Höhe der Anschlussstelle Erbenheim verkehrsbedingt ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 02:01

    POL-WI: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der BAB 3 bei Limburg

    Wiesbaden (ots) - Am Donnerstag, den 06.02.2026 um 21:16 Uhr kam es auf der BAB 3, Höhe der AS Limburg in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt 5 Fahrzeugen. Ein LKW hatte bei einem Fahrstreifenwechsel von der mittleren Fahrspur nach rechts einen dort fahrenden Ford Focus übersehen. Der PKW kam dabei ins Schleudern, drehte sich mehrfach um die ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 10:03

    POL-WI: Fahrzeugbrand auf BAB 3 verursacht Stau

    Wiesbaden (ots) - Um 08:35 Uhr meldete die Rettungsleitstelle des Rheingau-Taunus-Kreis einen Vollbrand eines PKW mit Anhänger auf der Bundesautobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Idstein und Bad Camberg. Aufgrund eines Motorschaden musste ein 50. jähriger Fahrzeugführer sein Gespann auf dem Standstreifen abstellen. Das Fahrzeug fing im Bereich der Motorhaube Feuer und brannte vollständig aus. Die Feuerwehr Idstein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren