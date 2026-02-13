PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Lkw- und Buskontrollen fördern diverse Verstösse zutage +++

Wiesbaden (ots)

Freitag, 13.02.2026, 09 Uhr - 14:00 Uhr

BAB 3, Tank- und Rasthof Medenbach-West (Fahrtrichtung Frankfurt)

Im Rahmen einer europaweiten Kontrollaktion führten Kräfte der Polizeiautobahnstation Wiesbaden mit Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen der Polizeidirektionen Limburg-Weilburg sowie Hochtaunus Kontrollen des Schwerlast- sowie Busverkehrs durch.

Letztlich musste bei jedem zweiten kontrollierten Fahrzeug etwas beanstandet werden. Unter anderem wurde ein Schwerlasttransport ohne erforderliche Ausnahmegenehmigung festgestellt, sowie ein stark überladener Kleintransporter mit Anhänger, denen die Weiterfahrt aufgrund fehlender Verkehrssicherheit zunächst untersagt werden musste.

Diverse Verfahren gegen die verantwortlichen Fahrzeugführer wurden eingeleitet.

