POL-WI: Verkehrsunfall mit Personenschaden sorgt für Stau am Abend BAB 66, Anschlussstelle Erbenheim in Fahrtrichtung Rüdesheim Mittwoch, 11.02.2026, 18:35 Uhr

Wiesbaden (ots)

(be) Am Mittwochenabend kam es gegen 18:35 Uhr auf der BAB 66 zwischen Wiesbaden-Nordenstadt und Erbenheim zu einem Verkehrsunfall mit drei PKW und vier verletzten Insassen. Der 19-jährige Fahrer eines schwarzen Audi SUV aus Wiesbaden muss in Höhe der Anschlussstelle Erbenheim verkehrsbedingt stark abbremsen. Eine dahinter befindliche 23- jährige Fahrerin aus Wiesbaden in ihrem Mercedes bremst ebenfalls und fährt nur leicht auf das vorausfahrende Auto auf. Anschließend wird der Mercedes von dem Ford eines 23-Jährigen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis am Heck getroffen. Der Mercedes wird so stark beschleunigt, dass das Fahrzeug in den Grünstreifen der Anschlussstelle geschleudert wird. Der weiße Ford kommt quer zum Streckenverlauf auf den beiden Fahrstreifen zum Stehen. Die drei weiblichen Insassen des Mercedes im Alter von 21,23 und 25 Jahren, sowie der Fahrer des Ford werden glücklicherweise nur leicht verletzt und für die Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Für die Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die BAB 66 in Fahrtrichtung Rüdesheim für ca. eine Stunde vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Erbenheim in Richtung Stadtmitte abgeleitet. Nach Reinigung der Fahrbahn durch die Feuerwehr Wiesbaden konnte die Fahrbahn teilweise für den Verkehr freigegeben werden. In der Spitze staute sich der Verkehr 6 KM zurück bis zur Anschlussstelle Wallau. Gegen 20:45 Uhr waren die Arbeiten beendet und die Fahrbahn war auf allen Spuren frei befahrbar. Die Polizei schätzt den entstanden Sachschaden auf 40.000 EUR.

