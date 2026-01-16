Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Spezialisierte Verkehrsüberwachung im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Simmern

Simmern, Hunsrück (ots)

In der Woche vom 12.-16.01.2026, wurden durch die Polizeiinspektion Simmern und die Polizeiwache Hahn Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Am 12.01.2026 wurde die Messung auf der B50, Anschlussstelle Sohren in Fahrtrichtung Flughafen Hahn durchgeführt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 120 km/h. Es wurden innerhalb von vier Stunden 12 Verstöße festgestellt und geahndet, bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet. Bei einem Fahrzeugführer wurde eine enorm hohe Geschwindigkeitsüberschreitung mit 241 km/h gemessen. Darüber hinaus wurden bei diesem Fahrzeugführer Anzeichen auch eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Ein Vortest reagierte positiv auf Kokain. Durch die Beamten wurden die entsprechenden Folgemaßnahmen eingeleitet und durchgeführt. Den Fahrer könnten jetzt ein Bußgeld bis zu 700EUR, ein Fahrverbot bis zu drei Monaten sowie Punkte in Flensburg erwarten.

Am 16.01.2026 führte die Polizeiinspektion Simmern gemeinsam mit Kräften der Polizeiwache Hahn eine Geschwindigkeitsmessung auf der L193, Höhe Rödelhausen in Fahrtrichtung Flughafen Hahn durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 70 km/h. Es wurden innerhalb von vier Stunden insgesamt 5 Verstöße festgestellt und geahndet bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet. Der gemessene Höchstwert lag bei103 km/h.

