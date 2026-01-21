FW-BN: Küchenbrand in Oberkassel

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Küchenbrand in Oberkassel

Bonn

21.01.2026

Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Bonn wurden am heutigen Abend um 18:25 Uhr zur Adrianstraße in Oberkassel alarmiert. Bewohner meldeten einen Küchenbrand. Bereits beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die beiden Bewohner nach eigenen Löschversuchen die Wohnung verlassen. Auch andere Bewohner des mehrgeschossigen Hauses mit acht Wohneinheiten konnten eigenständig über den Treppenraum das Gebäude verlassen. Insgesamt wurden 4 Personen vom Rettungsdienst gesichtet. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht notwendig. Gleichzeitig führte die Feuerwehr erfolgreiche Löschmaßnahmen durch, sodass sich der Brand auf die Küche eingrenzen ließ. Anschließend wurden Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Es befanden sich 44 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1,2 und 3, die Löscheinheit Oberkassel der Freiwilligen Feuerwehr Bonn, sowie die Löscheinheiten Oberdollendorf und Niederdollendorf der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter sowie der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Der Einsatz der Feuerwehr endete um 20:20 Uhr.

