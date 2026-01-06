Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Reinigungsmittel sorgt für Feuerwehreinsatz in einer Bonner Tiefgarage

Bonn (ots)

Kurz nach dem Mittag wurde der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst heute ein möglicher Gefahrstoffaustritt in einer Tiefgarage in der Straße Berliner Freiheit gemeldet. Vor Ort schilderten Mitarbeitende eines Reinigungsunternehmens, dass es bei einem Reinigungsmittel zu einer chemischen Reaktion gekommen sein soll. Die Feuerwehr sperrte den Bereich weiträumig ab. Alle Personen hatten den betroffenen Tiefgaragenbereich bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verlassen.

Die Einsatzkräfte der Bonner Feuerwehr erkundete den Bereich gemeinsam mit einem Fachberater für Gefahrstoffe unter Chemikalienschutzkleidung und nahmen Messungen vor. Anschließend konnte Entwarnung gegeben werden. Entgegen der ersten Annahme, dass Chlorgas ausgetreten sein könnte, wurden vor Ort keinerlei gefährliche Gase oder Dämpfe nachgewiesen. Die Reinigungsmitarbeitenden wurden vom Rettungsdienst untersucht und blieben unverletzt. Der Betrieb des darüberliegenden Hotels war nicht beeinträchtigt.

Aufgrund des umfangreichen Feuerwehreinsatzes kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Umfeld des Bertha-von-Suttner-Platzes. Um 13:45 Uhr konnten alle Absperrungen wieder aufgehoben werden.

Im Einsatz waren neben dem Führungsdienst Einsatzkräfte der Feuerwachen Bonn-Innenstadt und Bad Godesberg sowie die Löscheinheiten Bonn-Mitte, Bad Godesberg, Dottendorf, Dransdorf und Röttgen der Freiwilligen Feuerwehr.

