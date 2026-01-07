Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Mehrere Brände und Brandmeldungen im Stadtgebiet Bonn fordern Feuerwehr und Rettungsdienst

Bonn (ots)

Gebäudebrand in Ladenzeile in Bonn-Endenich:

Um kurz vor 8 Uhr wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Gewerbeobjekt in der Endenicher Straße alarmiert. Dort kam es zum Brand einer Kühlzelle in einem Lebensmittelverkaufsbereich. Die angrenzende Halle konnte durch eine sogenannte Riegelstellung geschützt werden. Zeitweise breitete sich Rauch im gesamten Dachbereich der Ladenzeile aus, sodass Teile des Daches geöffnet werden mussten. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwachen Bonn-Innenstadt und Beuel sowie die Löscheinheiten Endenich und Buschdorf der Freiwilligen Feuerwehr.

Weitere parallele Brandmeldungen:

Parallel dazu kam es zu zwei Auslösungen von Brandmeldeanlagen, die sich als Fehlalarme herausstellten. Diese Einsätze wurden durch einen zusätzlichen Führungsdienst sowie durch Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr abgearbeitet, die die verwaisten Feuerwachen besetzt hatten.

Kellerbrand in Einfamilienhaus in Bonn-Röttgen:

Außerdem wurden weitere Einsatzkräfte nach Bonn-Röttgen in die Straße "In der Wehrhecke" entsendet. Dort wurde über den Notruf ein Kellerbrand gemeldet, der sich vor Ort bestätigte. Es brannte sowohl im Erdgeschoss als auch im Kellergeschoss. Der Bewohner des Hauses verletzte sich bei eigenen Löschversuchen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Durch den Brand ist das Einfamilienhaus zunächst nicht bewohnbar. Bei diesem Einsatz waren die Löscheinheiten Röttgen und Duisdorf der Freiwilligen Feuerwehr sowie Einsatzkräfte der Feuerwachen Beuel und Bad Godesberg vor Ort.

