Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Bäckerei in der Trottengasse (13.03.2026)

Hilzingen (ots)

In der Nacht auf Freitag sind Unbekannte in eine Bäckerei in der Trottengasse eingebrochen. Gegen 4 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen. Dort durchwühlten sie den Lagerraum und die Küche. Anschließend flüchteten sie mit einer noch unbekannten Menge an Bargeld.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht Verdächtiges im Bereich der Bäckerei Künz beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

