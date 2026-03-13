Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Bäckerei in der Trottengasse (13.03.2026)

Hilzingen (ots)

In der Nacht auf Freitag sind Unbekannte in eine Bäckerei in der Trottengasse eingebrochen. Gegen 4 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen. Dort durchwühlten sie den Lagerraum und die Küche. Anschließend flüchteten sie mit einer noch unbekannten Menge an Bargeld.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht Verdächtiges im Bereich der Bäckerei Künz beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

