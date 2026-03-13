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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Lkr. Konstanz) Einbruch in Filiale der Post in der Bohlinger Straße (12./13.03.2026)

Moos (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, früher Abend, und Freitagmorgen sind Unbekannte in eine Filiale der Deutschen Post in der Bohlinger Straße eingebrochen. Die Täter machten sich mit Gewalt an der Zugangstür des auf dem Parkplatz des Bürgerhauses stehenden Containers zu schaffen und gelangten so in den Innenraum. Der Versuch dort an Bargeld zu gelangen scheiterte. Ob die Einbrecher anschließend Päckchen oder ähnliches mitnahmen, ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des "Post-Containers" festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 97100 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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