Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Ludwigshafen, B31

Lkr. Konstanz) Schwerer Unfall zwischen zwei Radfahrern

Zeugenaufruf (13.03.2026)

Ludwigshafen (ots)

Schwer verletzt haben sich zwei Radfahrer am Freitagnachmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 31 zwischen Stockach und Ludwigshafen.

Ein 88-jähriger Mann fuhr gegen 16:30 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg der B31 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Auf Höhe des Caravan-Center Burmeister kollidierte er mit einem 78-jährigen Radfahrer. Beide Radfahrer stürzten und verletzten sich dabei schwer. Ein Rettungshubschrauber sowie Rettungswagen brachten die Beteiligten in nahegelegene Krankenhäuser.

Der Unfallhergang ist bislang ungeklärt und Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen unter der Telefonnummer 07733 99600 zu melden.

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