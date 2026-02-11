Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Mühlacker (ots)

Am Dienstagmorgen ist es im Einmündungsbereich Bundesstraße 10 / Uhlandstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 52-jährige Toyota-Fahrer gegen 07:30 Uhr die Uhlandstraße und bog nach links auf die Bundesstraße ein. Dabei übersah er einen 60-jährigen Motorradfahrer, der von der Senderstraße kommend, die Bundesstraße überquerte. Im Kreuzungsbereich kam zum Zusammenstoß, wodurch der Motorradfahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Janina Riedinger, Pressestelle

