PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Mühlacker (ots)

Am Dienstagmorgen ist es im Einmündungsbereich Bundesstraße 10 / Uhlandstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 52-jährige Toyota-Fahrer gegen 07:30 Uhr die Uhlandstraße und bog nach links auf die Bundesstraße ein. Dabei übersah er einen 60-jährigen Motorradfahrer, der von der Senderstraße kommend, die Bundesstraße überquerte. Im Kreuzungsbereich kam zum Zusammenstoß, wodurch der Motorradfahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Janina Riedinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren