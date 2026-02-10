Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Einbruch in Jugendhaus: Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Am Wochenende, zwischen Freitagabend und Montagmorgen, ist bislang unbekannte Täterschaft in ein Jugendhaus in der Alten Steige eingebrochen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die unbekannten Täter durch Gewalteinwirkung Zutritt ins Innere des Gebäudes. Im Haus wurden ein Schrank und eine Zimmertür aufgehebelt. Sie entwendeten eine Spielekonsole, Bargeld und Lebensmittel. Der entstandene Sachschaden beläuft sich, ebenfalls wie der Diebstahlschaden, auf einen niederen vierstelligen Betrag. Außerdem nahmen die Einbrecher eine EC-Karte mit, mit welcher sie an einem Zigarettenautomaten bezahlten. Die Ermittlungen werden durch den Polizeiposten Altensteig geführt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452 9305-0 zu melden.

Janina Riedinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell