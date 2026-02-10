Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kieselbronn - Vermisstenfahndung nach 72-Jährigem

Kieselbronn (ots)

Die Polizei sucht nach einem 72-jährigen Mann, der seit Freitag, den 06.02.2026 verschwunden ist.

Der Vermisste wurde zuletzt von Familienangehörigen an besagtem Tag zwischen 10:00 und 12:00 Uhr gesehen und kehrte bisher nicht in sein Zuhause in Kieselbronn zurück. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Erfolg. Hinweise auf Straftaten zum Nachteil des 72-Jährigen liegen nicht vor.

Der Gesuchte ist ca. 175-180 cm groß, hager, hat weißes Haar und einen Bart. Bekleidet war die Person mit einer hellen Jacke. Außerdem ist er Brillenträger.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Person nimmt der Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-4444 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hier geht es zur Vermisstenfahndung:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/kieselbronn-enzkreis-vermisstenfahndung/

Fabian Ottburg, Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell