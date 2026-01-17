FW Rösrath: Technische Hilfeleistung an der Sülz: Beschädigtes Wehr bedroht Campingplatz

Feuerwehr Rösrath

Am Freitag, den 16.01.2026, wurde die Feuerwehr Rösrath gegen 12:00 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung an die Sülz alarmiert.

Das alte Wehr an der Sülz zwischen Venauen und der Jahnstraße wurde stark beschädigt. Dadurch strömten große Mengen Wasser unkontrolliert in einen Nebenarm. Es bestand die Gefahr, dass die Campinggemeinschaft Rösrath überflutet wird.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Rösrath prüften gemeinsam mit einem Fachberater des Technischen Hilfswerks verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Zunächst wurden mit Folie verkleidete Paletten in den beschädigten Bereich des Wehrs eingebracht. Parallel dazu bereitete die Feuerwehr gemeinsam mit den Stadtwerken Rösrath den Einbau sogenannter Faschinen vor. Dabei handelt es sich um lange Bündel aus Gehölzmaterial.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes entschieden Feuerwehr und Aggerverband gemeinsam, einen Damm zum Schutz des Campingplatzes zu errichten. Dieser wurde aus Erde und großen Sandsäcken errichtet. Zusätzlich wurde ein Graben ausgehoben, der das Wasser zurück in die Sülz leitete. Auch hierbei unterstützten die Stadtwerke mit Personal und Material.

Nachdem die Maßnahmen erfolgreich waren, konnte der Einsatz der Feuerwehr gegen 17:30 Uhr beendet werden.

Weitere Arbeiten werden durch den zuständigen Aggerverband übernommen. Dieser stellt auch sicher, dass Schloss Eulenbroich weiterhin mit ausreichend Wasser versorgt wird. Das Schloss muss aufgrund seiner baulichen Struktur dauerhaft von Wasser umgeben sein.

Der Fußgängerweg sowie die Brücke über das alte Wehr sind derzeit nicht passierbar.

Die Feuerwehr Rösrath befand sich mit 15 Einsatzkräften unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Bastian Eltner im Einsatz.

