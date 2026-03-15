Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen, Lkr. SBK) Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und verletzt sich schwer (14.03.2026)

Villingen (ots)

Am Samstagmittag hat sich auf der L181 zwischen Pfaffenweiler und Villingen ein Verkehrsunfall ereignet, wobei ein 51-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 51-Jährige mit seinem VW-Bus von Pfaffenweiler in Richtung Villingen. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve kam er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der 51-Jährige kam mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die L181 musste bis ca. 16.55 Uhr voll gesperrt werden. Neben Notarzt und Rettungsdienst befand sich auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Feuerwehr Villingen befand sich mit 20 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen vor Ort.

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