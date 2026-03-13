Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Parkmanöver missglückt - Pkw beschädigt und geflüchtet

Meisenheim (ots)

Am Morgen des 12.03.2026 ereignete sich in Meisenheim zwischen 07:30 Uhr und 10:30 Uhr ein Verkehrsunfall, wobei sich der Verursacher unmittelbar nach dem Zusammenstoß von der Örtlichkeiot entfernte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die geschädigte PKW-Fahrerin parkte ihre Mercedes A-Klasse im genannten Zeitraum ordnungsgemäß auf dem Parkpatz an der Stadtmauer. Erst im Laufe des Tages stellte sie die Beschädigungen im Bereich der Beifahrerseite fest. Aufgrund des Schadensbildes wird von einem Verkehrsunfall ausgegangen. Anhand der Spurenlage könnte es sich bei dem Verursacher mutmaßlich um ein blaues Fahrzeug handeln.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum Hinweise zum Unfallhergang oder Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369-14599 bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden. |kle

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell