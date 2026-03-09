PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Diebstahl von Friedhof

Eßweiler (ots)

Mehrere Gegenstände aus Kupfer und Bronze wurden seit Ende Februar von insgesamt 6 Gräbern auf dem Friedhof in Eßweiler entwendet.

Die bislang unbekannten Täter begaben sich auf das etwas außerhalb der Ortschaft gelegene Gelände des Friedhofes, entwendeten mehrere Gegenstände und beschädigten hierdurch Grabplatten.

Der Gesamtschaden wird auf 1050 EUR geschätzt.

Wenn sie etwas Verdächtiges wahrgenommen haben melden sie sich bitte unter der Telefonnummer 0631-36914599 bei der Polizei Lauterecken.|JG

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 14:04

    POL-PILEK: Unfall gebaut und abgehauen - Pkw nicht mehr fahrbereit

    Jeckenbach - (Kreis Bad Kreuznach) (ots) - Am Morgen des 05.03.2026 zwischen ca. 07:15 - 07:45 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Jeckenbach zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich ein unbekannter Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt hat. Eine 54-jährige PKW-Fahrerin stellte zuvor ihren PKW (Hersteller: Toyota, Typ: Aygo, Farbe: weiß) ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 15:03

    POL-PILEK: Vandalismus an Aussichtspunkt

    Raumbach (ots) - Unbekannte beschädigten zwischen Sonntag und Montag den Zaun am Aussichtpunkt Raumberg in Raumbach. Die Täter rissen Zaunbretter ab, einen Zaunpfosten heraus und verbrannten diese. Die verkohlten Reste verteilten sie wahlos auf dem Rastplatz für Wanderer. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Sie hat Ermittlungen wegen einer Sachbeschädigung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren