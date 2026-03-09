Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Diebstahl von Friedhof

Eßweiler (ots)

Mehrere Gegenstände aus Kupfer und Bronze wurden seit Ende Februar von insgesamt 6 Gräbern auf dem Friedhof in Eßweiler entwendet.

Die bislang unbekannten Täter begaben sich auf das etwas außerhalb der Ortschaft gelegene Gelände des Friedhofes, entwendeten mehrere Gegenstände und beschädigten hierdurch Grabplatten.

Der Gesamtschaden wird auf 1050 EUR geschätzt.

Wenn sie etwas Verdächtiges wahrgenommen haben melden sie sich bitte unter der Telefonnummer 0631-36914599 bei der Polizei Lauterecken.|JG

