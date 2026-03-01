Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Schwerer Unfall auf der L234 - Motorradfahrer kollidiert mit Baum

Rehborn (ots)

Am Sonntagmittag (01.03.2026) bildete sich auf der L234 aufgrund eines Verkehrsunfalls ein Rückstau. Gegen 12:15 Uhr erreichten die Polizei mehrere Anrufe bezüglich eines schweren Unfalls auf der L234 zwischen Meisenheim und Rehborn. Zuvor kam ein 28-jähriger Motorradfahrer nach aktuellem Ermittlungsstand in Folge eines Überholmanövers von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und verletzte sich dabei schwer. Aufgrund von Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahmen war die L234 zwischen Meisenheim und Rehborn etwa eine Stunde vollgesperrt. Der Motorradfahrer wurde mittels Hubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich geschätzt auf ca. 6000 Euro |AG

