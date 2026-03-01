PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PILEK: Schwerer Unfall auf der L234 - Motorradfahrer kollidiert mit Baum

Rehborn (ots)

Am Sonntagmittag (01.03.2026) bildete sich auf der L234 aufgrund eines Verkehrsunfalls ein Rückstau. Gegen 12:15 Uhr erreichten die Polizei mehrere Anrufe bezüglich eines schweren Unfalls auf der L234 zwischen Meisenheim und Rehborn. Zuvor kam ein 28-jähriger Motorradfahrer nach aktuellem Ermittlungsstand in Folge eines Überholmanövers von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und verletzte sich dabei schwer. Aufgrund von Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahmen war die L234 zwischen Meisenheim und Rehborn etwa eine Stunde vollgesperrt. Der Motorradfahrer wurde mittels Hubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich geschätzt auf ca. 6000 Euro |AG

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
  • 27.02.2026 – 20:18

    POL-PILEK: Versammlung in Meisenheim

    Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots) - Auf dem Marktplatz in Meisenheim fand am Freitagnachmittag eine Versammlung eines ortsansässigen Vereins unter dem Motto "Meisenheim ist bunt" statt. Rund 250 Teilnehmer versammelten sich zunächst auf dem Marktplatz. Im weiteren Verlauf bildeten die Anwesenden eine Menschenkette, die sich durch die Untergasse in der Altstadt von Meisenheim erstreckte. Die Polizei Lauterecken und ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 10:33

    POL-PILEK: Brand eines Windrads

    Kirrweiler (Kreis Kusel) (ots) - In der Nacht hat im Landkreis Kusel ein Windrad gebrannt. Die Brandursache steht aktuell nicht fest. Am Mittwochabend, kurz vor 21 Uhr, wurde die Polizei über das brennende Windrad nordwestlich von Kirrweiler informiert. Die Feuerwehr sperrte den Bereich weiträumig ab, da brennende Teile zu Boden fielen. Das Windrad brannte kontrolliert aus. Aufgrund von Nebel am Morgen konnten Techniker die Anlage bisher nicht inspizieren. Ein technischer ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 07:00

    POL-PILEK: Unsichere Fahrweise gemeldet - Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

    Kreimbach-Kaulbach (Kreis Kusel) (ots) - Wegen seiner auffälligen und gefährlichen Fahrweise ist ein Lkw-Fahrer am Montagabend von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Ein Verkehrsteilnehmer meldete einen Lastkraftwagen, der innerorts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll. Zudem sei das Gespann mehrfach auf die Gegenfahrspur ...

    mehr
