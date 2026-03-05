POL-PILEK: Unfall gebaut und abgehauen - Pkw nicht mehr fahrbereit

Polizeiinspektion Lauterecken

Am Morgen des 05.03.2026 zwischen ca. 07:15 - 07:45 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Jeckenbach zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich ein unbekannter Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt hat.

Eine 54-jährige PKW-Fahrerin stellte zuvor ihren PKW (Hersteller: Toyota, Typ: Aygo, Farbe: weiß) ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab und verließ diesen zur benannten Zeit. Als sie wieder zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie schockierender Weise einen erheblichen Schaden an diesem fest. Ihr PKW wurde hierbei so sehr beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Anhand der Spurenlage wird von einem Verkehrsunfall ausgegangen.

Wer hat den Unfallhergang mitbekommen? Sind Ihnen zur benannten Zeit stark beschädigte Fahrzeuge/Kraftfahrzeuge aufgefallen? Hat Ihnen jemand etwas zu dem Unfall mitgeteilt? Zeugen, die etwas zur Tataufklärung beitragen können, werden gebeten sich bei der Polizei Lauterecken zu melden.|sch

