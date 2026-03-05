PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Unfall gebaut und abgehauen - Pkw nicht mehr fahrbereit

Jeckenbach - (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Am Morgen des 05.03.2026 zwischen ca. 07:15 - 07:45 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Jeckenbach zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich ein unbekannter Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt hat.

Eine 54-jährige PKW-Fahrerin stellte zuvor ihren PKW (Hersteller: Toyota, Typ: Aygo, Farbe: weiß) ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab und verließ diesen zur benannten Zeit. Als sie wieder zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie schockierender Weise einen erheblichen Schaden an diesem fest. Ihr PKW wurde hierbei so sehr beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Anhand der Spurenlage wird von einem Verkehrsunfall ausgegangen.

Wer hat den Unfallhergang mitbekommen? Sind Ihnen zur benannten Zeit stark beschädigte Fahrzeuge/Kraftfahrzeuge aufgefallen? Hat Ihnen jemand etwas zu dem Unfall mitgeteilt? Zeugen, die etwas zur Tataufklärung beitragen können, werden gebeten sich bei der Polizei Lauterecken zu melden.|sch

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 15:03

    POL-PILEK: Vandalismus an Aussichtspunkt

    Raumbach (ots) - Unbekannte beschädigten zwischen Sonntag und Montag den Zaun am Aussichtpunkt Raumberg in Raumbach. Die Täter rissen Zaunbretter ab, einen Zaunpfosten heraus und verbrannten diese. Die verkohlten Reste verteilten sie wahlos auf dem Rastplatz für Wanderer. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Sie hat Ermittlungen wegen einer Sachbeschädigung ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 20:18

    POL-PILEK: Versammlung in Meisenheim

    Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots) - Auf dem Marktplatz in Meisenheim fand am Freitagnachmittag eine Versammlung eines ortsansässigen Vereins unter dem Motto "Meisenheim ist bunt" statt. Rund 250 Teilnehmer versammelten sich zunächst auf dem Marktplatz. Im weiteren Verlauf bildeten die Anwesenden eine Menschenkette, die sich durch die Untergasse in der Altstadt von Meisenheim erstreckte. Die Polizei Lauterecken und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren